Perşembe akşamı televizyonda Tozluyaka, Masterchef Türkiye, Duy Beni gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 21 Temmuz 2022 Perşembe reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı ATV'de S.W.A.T, Kanal D'de Jurassic World, Star TV'de Duy Beni, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Seni Kalbime Sakladım, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 21 Temmuz 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

21 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...

21 Temmuz Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Duy Beni, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Aşk-ı Memnu aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Duy Beni aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 DUY BENI STAR TV

3 FOX ANA HABER FOX

4 JURASSIC WORLD (Y.S) KANAL D

5 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1

6 MEDIPOL BASAKSEHIR-MACCABI NETANYA UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

9 KILIBIK (T.S) FOX 10 JURASSIC WORLD (Y.S) (TKR) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

4 DUY BENI STAR TV

5 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 SICAK GELISME KANAL D

8 MEDIPOL BASAKSEHIR-MACCABI NETANYA UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

9 TOZLUYAKA (TKR) FOX

10 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 DUY BENI STAR TV

4 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

5 MEDIPOL BASAKSEHIR-MACCABI NETANYA UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

6 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

9 KILIBIK (T.S) FOX

10 JURASSIC WORLD (Y.S) KANAL D