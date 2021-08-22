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- 22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 08:37
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
22 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 22 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Küçülen Hayatlar
10:00 Ralp ve İnternet
12:05 Dizi TV
12:55 Kalp Yarası
16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:45 Otoyol Devriyesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Yerli Sinema
16:00 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaş Gemisi
22:45 Savaş Gemisi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Kaçak Gelinler
12:30 Bir Demet Tiyatro
14:30 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Petrol Kralları
13:00 Bay Yanlış
15:00 Şevkat Yerimdar
17:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Muhteşem Kraliçe
06:55 Yeşil Deniz
09:45 Diriliş "Ertuğrul"
12:50 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:20 Dünya Hali (Altyazılı)
15:50 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"
02:15 Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan: Viking Kanı
16:15 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 İntikam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
14:15 Oynat Bakalım
14:45 Yerli Sinema
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Zeliş ile İrem
10:00 Bitlis’te Beş Minare
12:00 Bahar Kapıda
13:30 Helallik
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğtul
00:40 Bahar Kapıda
02:00 Sev Yeter