22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 22 Ağustos 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki 22 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Küçülen Hayatlar

10:00 Ralp ve İnternet

12:05 Dizi TV

12:55 Kalp Yarası

16:20 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:45 Otoyol Devriyesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Yerli Sinema

16:00 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaş Gemisi

22:45 Savaş Gemisi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Kaçak Gelinler

12:30 Bir Demet Tiyatro

14:30 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:30 Hükümet Kadın 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Petrol Kralları

13:00 Bay Yanlış

15:00 Şevkat Yerimdar

17:15 Dokunmayın Şabanıma

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Muhteşem Kraliçe

06:55 Yeşil Deniz

09:45 Diriliş "Ertuğrul"

12:50 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

14:20 Dünya Hali (Altyazılı)

15:50 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'Te 3

00:30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

02:15 Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan: Viking Kanı

16:15 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 İntikam

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

14:15 Oynat Bakalım

14:45 Yerli Sinema

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:00 Zeliş ile İrem

10:00 Bitlis’te Beş Minare

12:00 Bahar Kapıda

13:30 Helallik

15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Can Yoldaşım

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğtul

00:40 Bahar Kapıda

02:00 Sev Yeter