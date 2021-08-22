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    22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 22 Ağustos 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 08:37
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    22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    22 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki 22 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..

    22 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Küçülen Hayatlar
    10:00 Ralp ve İnternet
    12:05 Dizi TV
    12:55 Kalp Yarası
    16:20 Şans Kapıyı Çalınca
    18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 İkimizin Sırrı
    23:45 Otoyol Devriyesi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Yerli Sinema
    16:00 Yerli Dizi
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaş Gemisi
    22:45 Savaş Gemisi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:00 Çizgi Film Kuşağı
    09:30 Kaçak Gelinler
    12:30 Bir Demet Tiyatro
    14:30 Erkenci Kuş
    16:30 En Güzel Bölüm
    18:45 Star Haber
    20:00 Hükümet Kadın 2
    22:30 Hükümet Kadın 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Petrol Kralları
    13:00 Bay Yanlış
    15:00 Şevkat Yerimdar
    17:15 Dokunmayın Şabanıma
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    22:45 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:35 Muhteşem Kraliçe
    06:55 Yeşil Deniz
    09:45 Diriliş "Ertuğrul"
    12:50 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
    14:20 Dünya Hali (Altyazılı)
    15:50 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Seneye Bu Zamanlar
    22:30 3'Te 3
    00:30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"
    02:15 Yeşil Deniz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Tarkan: Viking Kanı
    16:15 Arabesk
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Korkusuz Korkak
    21:45 İntikam

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    14:15 Oynat Bakalım
    14:45 Yerli Sinema
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye  
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Zeliş ile İrem
    10:00 Bitlis’te Beş Minare
    12:00 Bahar Kapıda
    13:30 Helallik
    15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğtul
    00:40 Bahar Kapıda
    02:00 Sev Yeter

    22 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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