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22 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız, Aldatmak, Esra Ero'da...

22 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız, Aldatmak, Esra Ero'da...

22 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.