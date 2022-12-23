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- 22 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız, Aldatmak, Esra Ero'da...
22 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız, Aldatmak, Esra Ero'da...
22 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
- 23.12.2022 - 11:22
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları...
22 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Camdaki Kız”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada yine “Aldatmak”, 3.sırada “Esra Erol’da” yer aldı.