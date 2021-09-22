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- 22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 09:20
Eylül ayı ile birlikte dizi sezonunun da açılması TV yayın akışlarına dair aramaları hızlandırdı.
Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi yapımlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TV'DE NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Cinayet Süsü
- 22:10 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:30 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yargı
- 22:45 Percy Jackson ve Olimpuslular: Şimşek Hırsızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Olanlar Oldu
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 22:30 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:35 Tövbeler Olsun
- 09:45 Kalk Gidelim
- 12:55 Benim Adım Melek
- 16:25 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 21:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Bir Başka Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yalancı
- 22:45 Üçkağıtçı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye