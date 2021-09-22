22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...

Eylül ayı ile birlikte dizi sezonunun da açılması TV yayın akışlarına dair aramaları hızlandırdı.

Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi yapımlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TV'DE NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cinayet Süsü

22:10 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

22:45 Percy Jackson ve Olimpuslular: Şimşek Hırsızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22:30 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Tövbeler Olsun

09:45 Kalk Gidelim

12:55 Benim Adım Melek

16:25 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

21:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Üçkağıtçı

TV8 YAYIN AKIŞI