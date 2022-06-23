Dün akşam Sevmek Zamanı, Survivor All Star, gibi yapımlar yayınlandı. İzleyiciler tarafından reyting birincisi merak edilirken, Survivor All Star, yine en çok izlenenler listesinde.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Sevmek Zamanı, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Yerli Sinema G.O.R.A., Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Yerli Sinema Kapıcılar Kralı ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 22 Haziran 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

22 Haziran Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star 2022, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Kara Tahta , üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber , üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 GİZLİ SAKLI FOX

5 FOX ANA HABER FOX

6 SEVERSİN KANAL D

7 TARZAN RIFKI (T.S) SHOW TV

8 KAPICILAR KRALI (T.S) SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 KARA TAHTA TRT1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 KARA TAHTA TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

5 SEVERSİN KANAL D

6 GİZLİ SAKLI FOX

7 KARA TAHTA (OZET) TRT1

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 KAPICILAR KRALI (T.S) SHOW TV

10 GİZLİ SAKLI (ÖZET) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

4 KARA TAHTA TRT1

5 GİZLİ SAKLI FOX

6 SEVERSİN KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 KANAL D ANA HABER

9 KAPICILAR KRALI (T.S) SHOW TV

10 TARZAN RIFKI (T.S) SHOW TV