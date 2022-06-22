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- 22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 22.06.2022 - 08:45
- Güncelleme : 23.06.2022 - 08:37
Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
22 Haziran 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
KANAL D
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:45 Kanal D Haber
20:00 Seversin
STAR TV
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 G.O.R.A
FOX TV
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Gizli Saklı
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:40 Toz Koparan
10:40 Bir Aş Hikayesi
11:10 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama / Canlı
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
SHOW TV
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapında
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı