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    22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 22 Haziran TV yayın akışları...
    • 22.06.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 08:37
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    22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    22 Haziran 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

    22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    KANAL D

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşkı Memnu

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Seversin

    STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Haber

    20:00 G.O.R.A

    FOX TV

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Gizli Saklı

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    TRT 1  YAYIN AKIŞI

    07:40 Toz Koparan

    10:40 Bir Aş Hikayesi

    11:10 Masumlar Apartmanı

    15:15 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama / Canlı

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    SHOW TV

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapında

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kapıcılar Kralı

    22 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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