22 Haziran Perşembe 2023 yayın akışı! TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Perşembe günü ekranlarda yer alacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

Yaz sezonunda ekranlar yine oldukça aksiyon ve romantizm dolu. Reyting yarışında bugün iddialı yapımlar var. 22 Haziran Perşembe akşamı Güldür Güldür, Servet Operasyonu, Kim Milyoner Olmak İster, Eltilerin Savaşı, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Haziran Perşembe 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Servet Operasyonu Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Sefirin Kızı 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Eltilerin Savaşı Fox TV yayın akışı 07:45 Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 15:45 Kapımdaki Dedektif 16:00 Kısmet 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Gülcemal TRT 1 yayın akışı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 00:15 İntikam Kurşunu TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star