22 Haziran Perşembe 2023 yayın akışı! TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Yaz sezonunda ekranlar yine oldukça aksiyon ve romantizm dolu.

Reyting yarışında bugün iddialı yapımlar var.

22 Haziran Perşembe akşamı Güldür Güldür, Servet Operasyonu, Kim Milyoner Olmak İster, Eltilerin Savaşı, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Haziran Perşembe 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Servet Operasyonu

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eltilerin Savaşı

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:00 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

TRT 1 yayın akışı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İntikam Kurşunu

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star