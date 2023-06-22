22 Haziran Perşembe 2023 yayın akışı! TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Yaz sezonunda ekranlar yine oldukça aksiyon ve romantizm dolu.
Reyting yarışında bugün iddialı yapımlar var.
22 Haziran Perşembe akşamı Güldür Güldür, Servet Operasyonu, Kim Milyoner Olmak İster, Eltilerin Savaşı, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Haziran Perşembe 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Servet Operasyonu
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eltilerin Savaşı
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:00 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
TRT 1 yayın akışı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam Kurşunu
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star