22 Haziran reyting sonuçları: Kendi Düşen Ağlamaz reyting yarışında bakın ne yaptı! 22 Haziran 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 22 Haziran Perşembe reyting sonuçları Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Gülcemal”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada TRT1’in yeni dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı. AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TRT1’in yeni dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Gülcemal” yer aldı.