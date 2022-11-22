Petrol
87.53
0.09%
Euro
19.1016
0.14%
Dolar
18.6194
-0.01%
Altın
1.042
0.18%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
300.938
-3.21%
BTXN Coin
6.02
-0.98%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    22 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

    Televizyon ekranlarında bugünün heyecan veren yapımları belli oldu. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 22 Kasım Salı tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    22 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

    22 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Televizyon ekranlarında diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.

    Bu akşam Kanal D’de Üç Kız Kardeş, Star TV’de Gecenin Ucunda, ATV’de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV’de Baba isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 22 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...

    22 Kasım TV yayın akışı 2022

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hicran
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Üç Kız Kardeş

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Toprak İle Fidan
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Gecenin Ucunda

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:00 Ekonomi Arası
    • 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:30 En Hamarat Benim
    • 16:30 Yasak Elma
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
    • 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
    • 22:30 Bir Peri Masalı

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Arjantin-Suudi Arabistan
    • 15:00 Kupa Günlüğü
    • 16:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Danimarka-Tunus
    • 18:00 Ana Haber
    • 18:55 İddiaların Aksine
    • 19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Meksika-Polonya
    • 21:00 Yürek Çıkmazı
    • 23:30 Türkiye’nin Dev Yapıları “Yusufeli Barajı”

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Baba

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 11:30 Yazgı
    • 12:45 Canım Annem
    • 13:30 Kadere Karşı
    • 14:15 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı ‘nitelikli’ saydı
    3. Sayfa

    Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı ‘nitelikli’ saydı

    TOKİ TUNCELİ I Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
    Yaşam

    TOKİ TUNCELİ I Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Görüş Bildir