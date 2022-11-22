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- 22 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
22 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Televizyon ekranlarında bugünün heyecan veren yapımları belli oldu. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 22 Kasım Salı tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 08:54
22 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Televizyon ekranlarında diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.
Bu akşam Kanal D’de Üç Kız Kardeş, Star TV’de Gecenin Ucunda, ATV’de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV’de Baba isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 22 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...
22 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
Fox TV yayın akışı
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
- 22:30 Bir Peri Masalı
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Arjantin-Suudi Arabistan
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Danimarka-Tunus
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Meksika-Polonya
- 21:00 Yürek Çıkmazı
- 23:30 Türkiye’nin Dev Yapıları “Yusufeli Barajı”
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:30 Yazgı
- 12:45 Canım Annem
- 13:30 Kadere Karşı
- 14:15 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye