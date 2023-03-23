22 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı: Dünün en çok izleneni herkesi şaşırttı! 22 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları Total’de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada ise ATV Ana Haber yer aldı. AB’de listenin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada ise Adım Farah, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı. ABC seyirci grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.