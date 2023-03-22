22 Mart reyting sonuçları açıklandı! Aile dizisi rekor kırmaya devam ediyor... 21 Mart 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

21 Mart Salı reyting sonuçları

Total’de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada ise Aile yer aldı.

AB’de listenin ilk sırasında Aile, ikinci sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet bölümü yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.