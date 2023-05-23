22 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı: Ömer dizisinden beklenmedik yükseliş! 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Cumhurbaşkanı Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel, Cumhur İttifakı Liderleri Açıklama programları ekranlarda yerini aldı.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Ömer, ikinci sırada ATV Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.