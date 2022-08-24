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    23 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları...

    23 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 24.08.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:26
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    23 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları...

    23 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 23 Ağustos Salı günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    23 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Senden Daha Güzel”, 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

    AB'de ise 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber” 3. sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

    23 Ağustos 2022 reyting sonuçları...

    23 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları... #123 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları... #2


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