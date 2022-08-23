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    23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 23 Ağustos TV yayın akışları...
    • 23.08.2022 - 08:30
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    23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    23 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 İkimizin Yerine

    16:00 Kardeşlerim

    18: 40 ATV Ana Haber

    20:00 Buz Devri

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşkı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Fırıncının Karısı

    Star TV  yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    18.45 Star Haber

    20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

    Fox TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20:30 Senden Daha Güzel

    TRT 1 yayın akışı

    05:55 7 Numara

    11:20 Çırak

    11:50 Masumlar Apartmanı

    15:30 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Balkan Ninnisi

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür SHOW


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