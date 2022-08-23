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- 23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 23.08.2022 - 08:30
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
23 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine
16:00 Kardeşlerim
18: 40 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
18.45 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
Fox TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
05:55 7 Numara
11:20 Çırak
11:50 Masumlar Apartmanı
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
TV 8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye Tekrar
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür SHOW