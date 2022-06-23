- Haberler
- Medya Haberleri
- 23 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 23.06.2022 - 08:49
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
23 Haziran 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
23 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 İçimizdeki Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal DHaber
20:00 Örümcek Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Gizli Saklı
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Celal ile Ceren
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Tozkoparan
11:00 Bir Aş Hikayesi
11:30 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
21:30 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show