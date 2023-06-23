23 Haziran 2023 Cuma TV'de neler var? Bu cuma ekranlarda... Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar reyting mücadelesi verecek. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 23 Haziran 2023 TV yayın akışları...

Haftanın son iş gününün yorgunluğunu ekran karşısında atacak olanlar, kumandayı aldığı gibi zap yapıyor. Hangi kanalda ne var merakını gidermek isteyenler, zaman zaman arama motorlarını da kullanıyor. 23 Haziran 2023 Cuma akşamı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Taşıyıcı 2, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Bu kapsamda izleyiciler, TV yayın akışları ve saatlerini inceliyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema) 21:45 Hep Yek 2(Yerli Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Sefirin Kızı 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını 23:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 07:45 Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 15:45 Kapımdaki Dedektif 16:45 Kısmet 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet TRT 1 yayın akışı 09:00 Kalk Gidelim 12:15 Şehirden Uzakta 13:15 Seksenler 16:15 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yerli Dizi Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Tokatçı (Yerli Sinema) 22:00 Zirve Ateşi (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star