23 Haziran 2023 Cuma TV'de neler var? Bu cuma ekranlarda...

Haftanın son iş gününün yorgunluğunu ekran karşısında atacak olanlar, kumandayı aldığı gibi zap yapıyor.
Hangi kanalda ne var merakını gidermek isteyenler, zaman zaman arama motorlarını da kullanıyor.
23 Haziran 2023 Cuma akşamı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Taşıyıcı 2, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Bu kapsamda izleyiciler, TV yayın akışları ve saatlerini inceliyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
21:45 Hep Yek 2(Yerli Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:45 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Dizi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
22:00 Zirve Ateşi (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star