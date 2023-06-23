23 Haziran 2023 Cuma TV'de neler var? Bu cuma ekranlarda...

Haftanın son iş gününün yorgunluğunu ekran karşısında atacak olanlar, kumandayı aldığı gibi zap yapıyor.

Hangi kanalda ne var merakını gidermek isteyenler, zaman zaman arama motorlarını da kullanıyor.

23 Haziran 2023 Cuma akşamı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Taşıyıcı 2, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Bu kapsamda izleyiciler, TV yayın akışları ve saatlerini inceliyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Hep Yek 2(Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Dizi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

22:00 Zirve Ateşi (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star