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    23 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ekran karşısına serilenler, TV'de neler var diye bakıyor. Peki 23 Kasım Çarşamba televizyonda neler, hangi diziler var? İşte günün TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 09:09
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    23 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, televizyon izleyicilerinin günlük gündeminde yer alıyor.

    Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    23 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Kanal D’de O kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, Star TV’de Gecenin Ucunda, Show TV’de Hayat Bugün, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    Atv yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hicran
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 O Kız

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Toprak İle Fidan
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:00 Ekonomi Arası
    • 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:30 En Hamarat Benim
    • 16:30 Yasak Elma
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
    • 20:00 Bir Peri Masalı
    • 23:15 Darmaduman

     

    Trt1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Fas-Hırvatistan
    • 15:00 Kupa Günlüğü
    • 16:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Almanya Japonya
    • 18:00 Ana Haber
    • 18:55 İddiaların Aksine
    • 19:00:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İspanya-Kosta Rika
    • 21:00 Kupa Saati

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Hayat Bugün

     

    Tv8 yayın akışı

    • 07:15 8’de Sağlık
    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 11:30 Yazgı
    • 12:45 Canım Annem
    • 13:30 Kadere Karşı
    • 14:15 10:30 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 Tuzak

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