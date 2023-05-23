23 Mayıs Salı 2023 TV'de neler var? İşte günün yayın akışları

sektörü yeni bir güne daha start verdi.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

23 Mayıs Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 23 Mayıs 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Centilmen (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra