Petrol
99.79
-0.43%
Euro
18.047
-0.11%
Dolar
18.124
0.08%
Altın
1.018
0.06%
Borsa
3122
-1.89%
Bitcoin
392.007
1.96%
BTXN Coin
5.01
-8.57%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    24 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Ağustos TV yayın akışları...
    • 24.08.2022 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    24 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 4N1K

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Takip 3: Son Karşılaşma

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü

    TRT 1 yayın akışı

    06:25 Yedi Numara

    12:05 Çırak

    12:30 Masumlar Apartmanı

    15:40 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Üç Kağıtçı


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı
    3. Sayfa

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı

    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna'dan ayrılın
    Dünya

    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna'dan ayrılın

    Görüş Bildir