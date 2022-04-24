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- 24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 24.04.2022 - 09:18
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
10 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...
Bugün televizyonda neler var?
ATV yayın akışı
-
07: 30 atv'de Hafta Sonu
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10: 00 Köpek Didi'nin Çiftliği - Yabancı Sinema
-
12: 00 Dizi TV
-
12: 50 Kardeşlerim
-
15: 50 Hakim
-
19: 00 atv Ana Haber
-
19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
-
20: 20 Adı Sevgi
-
00: 30 Yalnız Kurt
-
02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
-
08:30 Konuştuktça
-
09:45 Magazin D Pazar
-
12:15 Arda ile Ramazan Mutfağı
-
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
-
14:00 Sadakatsiz
-
16:15 Camdaki Kız
-
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
-
09:00 Bir Demet Tiyatro
-
11:00 Tülin Şahin ile Moda
-
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
-
14:00 Kaderimin Oyunu
-
16:45 Pelin'in Mutfağı
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
-
23:30 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Ekonomi arası
-
11:30 Kadının Eseri
-
12:30 Aşk Mantık İntikam
-
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
-
15:30 Mahkum
-
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:30 Doktor Civanım
-
22:30 Yasak Elma
Trt1 yayın akışı
-
08:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
-
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
-
13:00 Kara Tahta (Altyazılı)
-
16:15 Ramazan Günlüğü
-
17:00 Ana Haber (Canlı)
-
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
-
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
-
20:15 Teşkilat
Show TV yayın akışı
-
10:00 Pazar Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Aziz
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Çöpçüler Kralı
-
21:45 Köyden İndim Şehire
-
23:30 Ödeşme Zamanı
Tv8 yayın akışı
-
08:30 Çook Yaşa
-
09:45 10 Yaş Genç
-
10:30 Gazete Magazin
-
13:00 Survivor Panaroma
-
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
-
17:45 Survivor All Star
-
20:00 Survivor All Star