24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

10 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...

Bugün televizyonda neler var?

ATV yayın akışı

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Köpek Didi'nin Çiftliği - Yabancı Sinema

12: 00 Dizi TV

12: 50 Kardeşlerim

15: 50 Hakim

19: 00 atv Ana Haber

19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 20 Adı Sevgi

00: 30 Yalnız Kurt

02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda ile Ramazan Mutfağı

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Star TV yayın akışı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Doktor Civanım

22:30 Yasak Elma

Trt1 yayın akışı

08:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kara Tahta (Altyazılı)

16:15 Ramazan Günlüğü

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:15 Teşkilat

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Köyden İndim Şehire

23:30 Ödeşme Zamanı

Tv8 yayın akışı