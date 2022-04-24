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    24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 09:18
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    24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    10 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...

    Bugün televizyonda neler var?

    ATV yayın akışı

    • 07: 30 atv'de Hafta Sonu

    • 10: 00 Köpek Didi'nin Çiftliği - Yabancı Sinema

    • 12: 00 Dizi TV

    • 12: 50 Kardeşlerim

    • 15: 50 Hakim

    • 19: 00 atv Ana Haber

    • 19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    • 20: 20 Adı Sevgi

    • 00: 30 Yalnız Kurt

    • 02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

     

    Kanal D yayın akışı

    • 08:30 Konuştuktça

    • 09:45 Magazin D Pazar

    • 12:15 Arda ile Ramazan Mutfağı

    • 13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    • 14:00 Sadakatsiz

    • 16:15 Camdaki Kız

    • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Yargı

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Bir Demet Tiyatro

    • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

    • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    • 14:00 Kaderimin Oyunu

    • 16:45 Pelin'in Mutfağı

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    • 23:30 Kaderimin Oyunu

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11:15 Ekonomi arası

    • 11:30 Kadının Eseri

    • 12:30 Aşk Mantık İntikam

    • 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    • 15:30 Mahkum

    • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:30 Doktor Civanım

    • 22:30 Yasak Elma

    Trt1 yayın akışı

    • 08:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    • 13:00 Kara Tahta (Altyazılı)

    • 16:15 Ramazan Günlüğü

    • 17:00 Ana Haber (Canlı)

    • 17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    • 19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

    • 20:15 Teşkilat

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Pazar Sürprizi

    • 13:00 Bir Şansım Olsa

    • 14:30 Aziz

    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20:00 Çöpçüler Kralı

    • 21:45 Köyden İndim Şehire

    • 23:30 Ödeşme Zamanı

     

    Tv8 yayın akışı

    • 08:30 Çook Yaşa

    • 09:45 10 Yaş Genç

    • 10:30 Gazete Magazin

    • 13:00 Survivor Panaroma

    • 15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    • 17:45 Survivor All Star

    • 20:00 Survivor All Star


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