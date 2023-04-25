24 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma sahneleriyle reytinglere damga vurdu 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 Nisan Pazartesi reyting sonuçları.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Ömer”, 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.