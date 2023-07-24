24 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV izleyicilerini pazartesi günü karşılayacak olan yapımlar belli oldu. Bu kapsamda "24 Temmuz TV'de neler var" sorusu yanıt buldu.

Pazartesi sendromu sonrası kendini TV karşısına atanlar, kanalları geziyor. Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 24 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 2: Erime Başlıyor 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Üvey Anne Kanal D yayın akışı 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Dönence 15:45 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:30 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 En Güzel Bölüm 16:15 Sefirin Kızı 19:00 Star Ana Haber 20:00 Patlat Kazan Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Sen Çal Kapımı 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Aşk Mantık İntikam 16:00 Eşim Benzerim Yok 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Yeni Dizi Ruhun Duymaz TRT 1 yayın akışı 08:55 Kalk Gidelim 12:00 Şehirden Uzakta 13:20 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yeni Dizi Organizasyon Bizim İşimiz 21:25 Yeni Dizi Koyu Beyaz Show TV yayın akışı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı 21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire 23:30 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı TV8 yayın akışı 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star