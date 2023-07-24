24 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Pazartesi sendromu sonrası kendini karşısına atanlar, kanalları geziyor.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 24 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 2: Erime Başlıyor

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Patlat Kazan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeni Dizi Organizasyon Bizim İşimiz

21:25 Yeni Dizi Koyu Beyaz

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire

23:30 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star