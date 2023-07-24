24 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Pazartesi sendromu sonrası kendini TV karşısına atanlar, kanalları geziyor.
Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 24 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 2: Erime Başlıyor
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Patlat Kazan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeni Dizi Organizasyon Bizim İşimiz
21:25 Yeni Dizi Koyu Beyaz
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire
23:30 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star