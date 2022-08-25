25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 25 Ağustos TV yayın akışları...

Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı…

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Öteki Taraf

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Charlie'nin Melekleri

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

10:00 Magazin D

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber

20:00 Aşkı Memnu

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

TRT 1 yayın akışı

06:45 7 Numara

12:25 Çırak

13:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber 20:00

Çarıklı Milyoner

TV 8 yayın akışı

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

SHOW TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi