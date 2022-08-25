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- 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 25.08.2022 - 09:06
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Öteki Taraf
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Charlie'nin Melekleri
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber
20:00 Aşkı Memnu
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
TRT 1 yayın akışı
06:45 7 Numara
12:25 Çırak
13:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber 20:00
Çarıklı Milyoner
TV 8 yayın akışı
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
SHOW TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi