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    25 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş…

    25 Ekim 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 26.10.2022 - 12:31
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    25 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş…

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    25 Ekim 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

    Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 25 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    25 Ekim reyting sonuçları açıklandı

    Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Üç Kız Kardeş”, 3.sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin özeti yer aldı.

    25 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş… #1

    25 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş… #2


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