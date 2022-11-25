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25 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Herkes şokta!

25 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Herkes şokta!

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.