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- 25 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!
25 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!
- 26.11.2022 - 11:34
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 25 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...
25 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Hollanda-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.