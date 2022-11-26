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25 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

25 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

25 Kasım 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.