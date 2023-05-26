25 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları AÇIKLANDI! Aldatmak, Cumhurbaşkanı Özel Yayını... 25 Mayıs 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Aldatmak, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aldatmak, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aldatmak, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.