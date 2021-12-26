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    26 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 26 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 08:35
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    26 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    26 Aralık 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 26 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı..

    26 ARALIK 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    12:05 Kuruluş Osman
    15:45 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Çılgın Sürücü

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    16:10 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Çember. Karanlığın Gözleri
    22:30 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Çizgi Film Kuşağı
    08:00 Annemizi Saklarken
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 Dedemin Fişi
    23:30 Dedemin Fişi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mahkum
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Mahkum
    23:00 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:45 Muhteşem Kraliçe
    05:50 Yeşil Deniz
    08:40 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
    13:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat
    23:55 3'Te 3
    01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
    04:10 3'Te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Şaban Oğlu Şaban
    22:15 Bizim Aile

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Gazete Magazin
    12:30 Kırmızı Oda
    15:45 O Ses Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye

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