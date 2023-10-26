26 Ekim TV yayın akışları! ATV, Show TV, Star, Fox TV, Kanal D, TV8

Günün stresini TV izleyerek atmak isteyenler, kumandayı eline alıyor.
Kanallar arasında gezinenler, bugün TV'dekilere göz atıyor.
26 Ekim Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.
Ölümcül Makineler, Aldatmak, MasterChef Türkiye All Star, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalı Çapkını programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
22:30 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
06:45 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Tokatçı
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star