26 Ekim TV yayın akışları! ATV, Show TV, Star, Fox TV, Kanal D, TV8
ensonhaber.com

Günün stresini TV izleyerek atmak isteyenler, kumandayı eline alıyor.

Kanallar arasında gezinenler, bugün TV'dekilere göz atıyor.

26 Ekim Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Ölümcül Makineler, Aldatmak, MasterChef Türkiye All Star, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalı Çapkını programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Dilek Taşı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)

22:30 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Tokatçı

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star