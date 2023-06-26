26 Haziran Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Televizyon ekranlarında yaz havası ile birlikte bayram neşesi de var.

karşısında geçenler, kanallar arasında dolaşıyor.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 26 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

17:00 Sağ Salim - Yerli Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Şirinler - Yerli Sinema

Kanal D yayın akışı

09:00O Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gülizar

15:15 Bak Yeşil Yeşil

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sonsuza Dek Nedime

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:15 Pek Yakında

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

21:45 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

22:45 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Öfkeli Polisler

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star