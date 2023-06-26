26 Haziran Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları Ekranları da bayram havası bürüdü. 26 Haziran Pazartesi günü birbirinden farklı yapımlar akışlarda yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

Televizyon ekranlarında yaz havası ile birlikte bayram neşesi de var.

TV karşısında geçenler, kanallar arasında dolaşıyor.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 26 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

17:00 Sağ Salim - Yerli Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Şirinler - Yerli Sinema

Kanal D yayın akışı

09:00O Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gülizar

15:15 Bak Yeşil Yeşil

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sonsuza Dek Nedime

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:15 Pek Yakında

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

21:45 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

22:45 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Öfkeli Polisler

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star