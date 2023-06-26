26 Haziran Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Televizyon ekranlarında yaz havası ile birlikte bayram neşesi de var.
TV karşısında geçenler, kanallar arasında dolaşıyor.
Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 26 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı Çizgi Dizi
17:00 Sağ Salim - Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Şirinler - Yerli Sinema
Kanal D yayın akışı
09:00O Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gülizar
15:15 Bak Yeşil Yeşil
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Sonsuza Dek Nedime
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
22:15 Pek Yakında
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:45 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
21:45 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
22:45 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsun
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Öfkeli Polisler
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star