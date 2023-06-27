26 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Maviye Sürgün dizisinden beklenmedik düşüş! 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 Haziran Pazartesi reyting sonuçları

Total’de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada Atv’de yayınlanan yabancı sinema Şirinler, 3. sırada Show TV’de ekrana gelen Maviye Sürgün dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada Maviye Sürgün, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.