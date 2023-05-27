26 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı: Yalı Çapkını dizisi Kızılcık Şerbeti'ni solladı 26 Mayıs 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 Mayıs Cuma reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.