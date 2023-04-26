26 Nisan 2023 TV yayın akışları! Çarşamba günü kanallarda...

FOX, Kanal D, Star ATV, TRT1, TV8, Show, ATV'de bugünkü yayın akışı belli oldu.
Birbirinden farklı yapımlar, yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.
Akışlara bakıldığında prime time'da 26 Nisan Çarşamba akşamı Kızılcık Şerbeti, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, 3’Te 3, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.
Peki, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 3’Te 3
22:30 Ayla (Yerli Sinema)
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra