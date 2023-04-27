26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman reytingleri alt üst etti

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Çöp Adam” yer aldı.