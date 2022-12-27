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27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi...

27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi...

26 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.