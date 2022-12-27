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    27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi...

    26 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 27.12.2022 - 11:32
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    27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi...

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    26 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi... #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- ESRA EROL'DA             ATV

    2- YASAK ELMA  FOX

    3- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU              TRT 1

    4- BIR KUCUK GUN ISIGI               ATV

    5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    7- YASAK ELMA (OZET)    FOX

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET)  ATV

    10- MASTERCHEF TURKIYE           TV8

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU              TRT 1

    2- YASAK ELMA  FOX

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    5- ESRA EROL'DA             ATV

    6- YASAK ELMA (OZET)    FOX

    7- BIR KUCUK GUN ISIGI               ATV

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

    10- MASTERCHEF TURKIYE           TV8

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU              TRT 1

    2- YASAK ELMA  FOX

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    5- ESRA EROL'DA             ATV

    6- BIR KUCUK GUN ISIGI               ATV

    7- YASAK ELMA (OZET)    FOX

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)             TRT 1

    27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi... #2


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