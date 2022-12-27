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- 27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi...
27 Aralık reyting sonuçları belli oldu! İşte en çok izlenen dizi...
- 27.12.2022 - 11:32
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
26 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- ESRA EROL'DA ATV
2- YASAK ELMA FOX
3- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
4- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7- YASAK ELMA (OZET) FOX
8- ATV ANA HABER ATV
9- BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV
10- MASTERCHEF TURKIYE TV8
AB İLK 10 PROGRAM
1- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
2- YASAK ELMA FOX
3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5- ESRA EROL'DA ATV
6- YASAK ELMA (OZET) FOX
7- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
8- ATV ANA HABER ATV
9- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
10- MASTERCHEF TURKIYE TV8
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
2- YASAK ELMA FOX
3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5- ESRA EROL'DA ATV
6- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
7- YASAK ELMA (OZET) FOX
8- ATV ANA HABER ATV
9- MASTERCHEF TURKIYE TV8
10- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1