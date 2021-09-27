Euro
10.4259
-0.07%
Dolar
8.8886
0.25%
Altın
501.58
0.51%
Borsa
1.385
0%
Bitcoin
391.614
3.65%
EXEN Coin
21.83
-0.54%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    27 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 27 Eylül 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 08:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    27 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    27 Eylül 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 27 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    00:20 İkimizin Sırrı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    12:15 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Bana Masal Anlatma
    22:30 Bana Masal Anlatma

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:30 Evlilik Hakkında Her Şey

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:30 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    09:45 Kalk Gidelim
    13:20 Benim Adım Melek
    16:10 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    23:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    02:40 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    13:00 1 Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 İçimizden Biri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    27 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir