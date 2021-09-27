27 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 27 Eylül 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 27 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:30 Bana Masal Anlatma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:30 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:45 Kalk Gidelim

13:20 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

02:40 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

13:00 1 Başka Güzel

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İçimizden Biri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz