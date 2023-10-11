11 Ekim 2023 yayın akışları: Bugün hangi diziler var? Yapımlar reyting yarışında
ensonhaber.com

Televizyon izleyicileri, izlediklerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarına bakıyor.

Yayın akışları, günlük olarak listeleniyor.

11 Ekim Çarşamba akşamı Dönence, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 daha birçok yapıma ev sahipliği yapacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star