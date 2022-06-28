Pazartesi akşamı televizyonlarda Sevmek Zamanı, yeni dizi Tozlu Yaka gibi yapımlar yayınlandı. Survivor All Star, reyting yarışının birincisi oldu.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Sevmek Zamanı, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Yerli Sinema Organize İşler, Fox TV'de Yeni Dizi Tozlu yaka, TRT 1'de Yabancı Sinema Tomris, Show TV'de Yabancı Sinema Kaçış Planı 3 ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

26 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 TOZLUYAKA FOX

4 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) SHOW TV

5 SEVMEK ZAMANI ATV

6 CIN SEDDI (Y.S) KANAL D

7 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 TOZLUYAKA (TKR) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 TOZLU YAKA FOX

4 CIN SEDDI (Y.S) KANAL D

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 TOMRIS (Y.S) TRT 1

7 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) SHOW TV

8 SURVIVOR EKSTRA TV8

9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

10 CIN SEDDI (Y.S) (TKR) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 TOZLU YAKA FOX

4 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) SHOW TV

5 CIN SEDDI (Y.S) KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 TOMRIS (Y.S) TRT 1

8 SEVMEK ZAMANI ATV

9 TOZLUYAKA (TKR) FOX

10 CIN SEDDI (Y.S) (TKR) KANAL D