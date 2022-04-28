27 Nisan Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, yapımları ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 27 Nisan 2022 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Star TV’de Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema), Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 27 Nisan 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

27 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı

27 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ramazan Sevinci yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.