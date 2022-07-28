Çarşamba akşamı televizyonda Kim Milyoner Olmak İster?, Masterchef Türkiye, Kara Tahta gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Görümce, Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Üç Kağıtçı, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

27 temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları

27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber üçüncülüğü ise Kara Tahta aldı.