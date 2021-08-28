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- 28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 08:36
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
14:15 Mary Poppins: Sihirli Dadı
16:40 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Taksi 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kırık Hayatlar
15:45 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı
22:30 Takip 3: Son Karşılaşma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Erkenci Kuş
11:30 Bir Demet Tiyatro
13:30 Hayat Sevince Güzel
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Star Market
23:30 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Aşk Mantık İntikam
14:30 Bay Yanlış
15:45 En Hamarat Benim
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sivri Akıllılar
21:45 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Muhteşem Kraliçe
08:05 Yeşil Deniz
10:45 Yedi Numara
11:50 Seneye Bu Zamanlar
13:50 Seksenler (Altyazılı)
16:40 Dünya Hali (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike: Yansımalar"
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Seneye Bu Zamanlar
02:40 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike: Yansımalar"
04:55 Dünya Hali (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:45 Şaşkın Damat
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yolcu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Paylaş Benimle
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
08:00 Çayda Çıra
10:00 Abdu
12:00 Gündüz Gece
13:30 Karadır Kaşların
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:40 Gündüz Gece