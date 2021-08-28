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    28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 28 Ağustos 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 08:36
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    28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    28 Ağustos 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kalp Yarası
    14:15 Mary Poppins: Sihirli Dadı
    16:40 Şans Kapıyı Çalınca
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Taksi 3

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Kırık Hayatlar
    15:45 Baht Oyunu
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı
    22:30 Takip 3: Son Karşılaşma

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    08:45 Çizgi Film Kuşağı
    09:15 Erkenci Kuş
    11:30 Bir Demet Tiyatro
    13:30 Hayat Sevince Güzel
    15:30 En Güzel Bölüm
    15:45 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Star Market
    23:30 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kamera Arkası
    11:45 Aşk Mantık İntikam
    14:30 Bay Yanlış
    15:45 En Hamarat Benim
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sivri Akıllılar
    21:45 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Muhteşem Kraliçe
    08:05 Yeşil Deniz
    10:45 Yedi Numara
    11:50 Seneye Bu Zamanlar
    13:50 Seksenler (Altyazılı)
    16:40 Dünya Hali (Altyazılı)
    17:45 Yıldızların Yolu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike: Yansımalar"
    23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:00 Seneye Bu Zamanlar
    02:40 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike: Yansımalar"
    04:55 Dünya Hali (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Son Hıçkırık
    16:45 Şaşkın Damat
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Yolcu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:30 Paylaş Benimle
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Çayda Çıra
    10:00 Abdu
    12:00 Gündüz Gece
    13:30 Karadır Kaşların
    15:15 Dünyanın Tadı
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:40 Gündüz Gece

    28 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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