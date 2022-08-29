Petrol
99.95
0.95%
Euro
18.1057
0.05%
Dolar
18.1871
0.12%
Altın
1.008
-0.76%
Borsa
3122
-0.76%
Bitcoin
365.336
-1.08%
BTXN Coin
4.26
-6.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    28 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları...

    28 Ağustos 2022 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 29.08.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    28 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları...

    28 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 28 Ağustos Pazar günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    28 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları...

    28 Ağustos 2022 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de birinci sırada Tozluyaka, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Tozluyaka özet yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    28 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları... #128 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları... #228 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları... #3


    İlginizi Çekebilir

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu
    Ekonomi

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu

    Lewa, Barcelona'da da aynı
    Dünyadan futbol

    Lewa, Barcelona'da da aynı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir