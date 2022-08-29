28 Ağustos 2022 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

28 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki 28 Ağustos Pazar günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

28 Ağustos 2022 Pazar reyting sonuçları...

28 Ağustos 2022 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Tozluyaka, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Tozluyaka özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.