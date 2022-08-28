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- 28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 28.08.2022 - 09:00
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
28 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim Özel
13:20 Dizi TV
14:10 Biz Böyleyiz
16:20 Labirent: Alev Deneyleri
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kanal D yayın akışı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Seversin
15:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cehennem
Star TV yayın akışı
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi film
09:30 Erkenci Kuş
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 İyilik
14:00 En Hamarat Benim
16:30 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
TRT 1 yayın akışı
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Kalk Gidelim 08:30 Payitaht 'Abdülhamid'
12:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema 'Bumblebee' (Altyazılı)
TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Doya Doya Moda
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Salako
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo