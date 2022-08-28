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    28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Ağustos TV yayın akışları...
    • 28.08.2022 - 09:00
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    28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    28 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV'de Hafta Sonu

    10:00 Kardeşlerim Özel

    13:20 Dizi TV

    14:10 Biz Böyleyiz

    16:20 Labirent: Alev Deneyleri

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    Kanal D yayın akışı

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Seversin

    15:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Cehennem

    Star TV yayın akışı

    08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi film

    09:30 Erkenci Kuş

    12:45 Kiralık Aşk

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 İyilik

    14:00 En Hamarat Benim

    16:30 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    TRT 1 yayın akışı

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    04:55 Kalk Gidelim 08:30 Payitaht 'Abdülhamid'

    12:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Yabancı Sinema 'Bumblebee' (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Doya Doya Moda

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Züğürt Ağa

    22:15 Salako

    23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo


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