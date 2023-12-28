28 Aralık Perşembe 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.
Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 28 Aralık 2023 Perşembe TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Arak
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star