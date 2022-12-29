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28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor!

28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor!

28 Aralık 2022 Çarşmaba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.