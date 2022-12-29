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- 28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor!
28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor!
- 29.12.2022 - 11:13
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
28 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.
20+ABC1 seyirci grubunda ise Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- KURULUS OSMAN ATV
2- ESRA EROL'DA ATV
3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5- ATV ANA HABER ATV
6- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
7- O KIZ KANAL D
8- COP ADAM STAR TV
9- HAYATIMIN SANSI FOX
10- SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1- KURULUS OSMAN ATV
2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4- COP ADAM STAR TV
5- ESRA EROL'DA ATV
6- ATV ANA HABER ATV
7- O KIZ KANAL D
8- HAYATIMIN SANSI FOX
9- GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10- KANAL D ANA HABER KANAL D
11- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- KURULUS OSMAN ATV
2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4- ESRA EROL'DA ATV
5- COP ADAM STAR TV
6- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
7- ATV ANA HABER ATV
8- SIFIRINCI GUN TV8
9- O KIZ KANAL D
10- HAYATIMIN SANSI FOX