Petrol
82.1
-2.25%
Euro
19.944
0.44%
Dolar
18.7184
0.04%
Altın
1.089
0.36%
Borsa
5411
1.22%
Bitcoin
314.241
-0.26%
BTXN Coin
6.09
-3.63%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor!

    28 Aralık 2022 Çarşmaba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 29.12.2022 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    28 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

    20+ABC1 seyirci grubunda ise Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

    28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- ESRA EROL'DA             ATV

    3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- ATV ANA HABER          ATV

    6- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    7- O KIZ KANAL D

    8- COP ADAM     STAR TV

    9- HAYATIMIN SANSI      FOX

    10- SHOW ANA HABER   SHOW TV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    4- COP ADAM     STAR TV

    5- ESRA EROL'DA             ATV

    6- ATV ANA HABER          ATV

    7- O KIZ KANAL D

    8- HAYATIMIN SANSI      FOX

    9- GULDUR GULDUR SHOW (TKR)             SHOW TV

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    11- KURULUS OSMAN (OZET)      ATV

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- COP ADAM     STAR TV

    6- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- SIFIRINCI GUN             TV8

    9- O KIZ KANAL D

    10- HAYATIMIN SANSI    FOX

    28 Aralık reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! #2


    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü
    3. Sayfa

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Komedi dizisinin adı açıklandı
    Medya

    Komedi dizisinin adı açıklandı

    Görüş Bildir