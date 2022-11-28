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    28 Kasım 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Kasım 2022 TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 08:51
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    28 Kasım 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi sendromunu televizyon izleyerek atlatmak isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    28 Kasım 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

    ATV yayın akışı

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Küçük Gün Işığı

     

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Hicran
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Mekanik 2: Suikast (Film)
    23:45 Dune Gezegeni

     

    Star TV yayın akışı

    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak İle Fidan
    18:15 Star Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

     

     

    FOX TV yayın akışı

    0:00 Ekonomi Arası
    10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:30 En Hamarat Benim
    16:30 Yasak Elma
    19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"
    15:00 Kupa Günlüğü
    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"
    21:00 Kupa Saati
    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"

    TV 8 yayın akışı

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:30 Yazgı
    12:45 Canım Annem
    13:30 Kadere Karşı
    14:15 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye

     

    Show TV  yayın akışı

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)

     

     


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