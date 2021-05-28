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- 28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 09:03
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 28 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..
28 MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Ebru Akel'le KAdın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GÜnler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
07:45 Anne Kanadı
09:30 Cuma Sohbetleri
11:30 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Evlerinin Önü Mersin