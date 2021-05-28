28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyen seyirciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 28 Mayıs Cuma TV yayın akışı...

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 28 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

28 MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Ebru Akel'le KAdın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GÜnler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

07:45 Anne Kanadı

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Evlerinin Önü Mersin