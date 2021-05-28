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    28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyen seyirciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 28 Mayıs Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 09:03
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    28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 28 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

    28 MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    14:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.20 Güzel Köylü
    18.40 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht "Abdülhamid"

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Ebru Akel'le KAdın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GÜnler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    07:45 Anne Kanadı
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11:30 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Evlerinin Önü Mersin

    28 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? #1

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