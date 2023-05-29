28 Mayıs seçim günü reyting sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması zirvede 28 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması hangi kanaldan izlendi? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam tarihi seçim sonuçları ekranlarda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması reytingleri süpürdü.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 Mayıs Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada FOX’ta Erdoğan açıklama yapıyor, ikinci sırada FOX’ta Akşener Açıklama Yapıyor, üçüncü sırada FOX’ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada FOX’ta Erdoğan açıklama yapıyor, ikinci FOX’ta Akşener Açıklama Yapıyor, üçüncü sırada FOX’ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada FOX’ta Erdoğan açıklama yapıyor, ikinci sırada FOX’ta Akşener Açıklama Yapıyor, üçüncü srada FOX’ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor yer aldı.