28 Mayıs'ta sandığa gideceğini duyuran Birce Akalay'dan olay sözler! "Kirli siyaset istemiyorum" 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Birce Akalay, ikinci tur seçimlerinde oy kullanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına yazdığı sözler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye başladı.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için ünlü isimler takipçilerini sandığa çağırıyor.

Asi, Küçük Ağa, Kuş Uçuşu, Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay da Twitter hesabından paylaşım yaptı.

28 Mayıs'ta sandığa gideceğini belirten 38 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına yazdıkları dikkat çekti.

"Kirli siyaset istemiyorum artık ben"

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımda "Hayır efendim kirli siyaset istemiyorum artık ben. Sürekli karşıma çıkan karanlık yüzlü insan fotoğraflarını görmekten de kasa fişi gibi üst üste basılan yalanları okumaktan da bıktım usandım." sözleri dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar destek verirken bazı kullanıcılar tepki gösterdi.