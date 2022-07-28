28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Temmuz TV yayın akışları...

Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

28 Temmuz 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı…

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşim Benim 2

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Baba Parası

Kanal D yayın akışı

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World

Star TV yayın akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksesk Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Duy Beni

FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

TRT 1 yayın akışı

8:40 Tozkoparan

11:55 Bir Aş Hikayesi

12:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine 20:00

Seni Kalbime Sakladım (Altyazılı)

TV 8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:45 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV yayın akışı

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi