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    28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Temmuz TV yayın akışları...
    • 28.07.2022 - 08:44
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    28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    28 Temmuz 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Kardeşim Benim 2

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Baba Parası

    Kanal D yayın akışı

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Jurassic World

    Star TV yayın akışı

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Yüksesk Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18.30 Star Haber

    20:00 Duy Beni

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Kazanan Restoran

    TRT 1 yayın akışı

    8:40 Tozkoparan

    11:55 Bir Aş Hikayesi

    12:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    15:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine 20:00

    Seni Kalbime Sakladım (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    14:45 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


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